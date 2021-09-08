О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 7 сентября – узнайте в программе.

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В Китае укрощают фанатов "идолов"

Китай запрещает реалити-шоу талантов, чтобы укротить поведение фанатов кумиров. "Идолами" обычно называют представителей поп-культуры. Их поклонники пытаются во всем им подражать: стиль, прически, поведение, образ жизни и т.д. Несмотря на это, в Пекине считают, что "идолы" такого рода своим внешним видом условно сбивают с толку китайскую молодежь.

Зато в Китае будут транслировать программы, которые будут создавать атмосферу любви к коммунистам и стране.

Полиция остановила футбольный матч

В Южной Америке матч Бразилия – Аргентина должен был стать центральным в 8 туре отбора на Чемпионат мира-2022. Однако через несколько минут игры возле поля появились органы здравоохранения штата Сан-Паулу, которые дали команду ее остановить. Все для того, чтобы депортировать 4 футболистов, которые, вероятно, попали в Бразилию с нарушениями.

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Судебный процесс из-за проекта Theranos

Журналисты ВВС опубликовали огромную статью о проекте Theranos. Основателя биотехнологического стартапа Элизабет Холмс обвиняют в обмане инвесторов и сотен тысяч пациентов в США. Однако она смогла обмануть не просто американских богачей, но и самых влиятельных людей в стране. Поэтому в Калифорнии начался процесс по ее делу.

Легендарное возвращение ABBA

Шведская группа ABBA впервые за 40 лет представила 2 новых песни. Музыкантам уже более 70 лет и от мировых туров они отказались. Однако выход из ситуации нашли – новый альбом представят их голограммы. В результате перед фанатами появятся цифровые копии любимых музыкантов моложе на 40 лет.

Спасатели мигрантов из Мексики

Мексиканские мигранты иногда теряются, а в худшем случае погибают в американских пустынях, пытаясь нелегально перебраться в США. Впрочем, в стране работают специальные волонтеры, которые ищут и пытаются спасти тех, кто, кажется, не думает о собственной жизни, когда идет на такой шаг. Они входят в организацию Aguilas del Desierto.

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Раздражение из-за возни

Мизокинезия – психологический феномен, который присутствует у каждого третьего человека. По данным канадских исследователей, изучавших это понятие, он является сильной отрицательной или эмоциональной реакцией на чьи-то незначительные повторяющиеся движения. Например, когда кто-то, не осознавая этого, шевелит рукой или ногой.

Для того, чтобы доказать это, ученые провели исследования на 4 тысячах добровольцев. Каждого третьего раздражали повторяющиеся движения.

Более выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 7 сентября: смотрите видео