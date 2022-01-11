О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 11 января – узнавайте в программе.

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В Пакистане уничтожают контрабанду

Церемония уничтожения контрабанды проходит в Пакистане ежегодно. Согласно официальным данным, уничтожили 16 732 бутылки и 742 консервы. Кроме того, сожгли 249 килограммов наркотиков и 191 тысячу фальсифицированных сигарет.

Прически в видеоиграх

В апреле 2021 года вышла игра Outriders, где для темнокожих персонажей дали на выбор 24 вида причесок. Это настолько возмутило темнокожих игроков, что они решили создать Open Source Afro Hair Library – бесплатную базу данных 3D-смоделированных причесок.

Плохое настроение

Ученые из Калифорнийского университета провели интересное исследование. Чтобы уменьшить риски заболеваемости и улучшить свое здоровье, они советуют научиться видеть и хорошее, и плохое, ведь человек от природы запрограммирован на получение положительных эмоций.

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