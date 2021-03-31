Вести Кремля: Россия собирается осваивать Венеру
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю. При удачном раскладе, старт миссии состоится в 2029 году. Ее стоимость только с российской стороны оценивается в 16 – 17 миллиардов рублей.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 31 марта – в программе.
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Животная вакцина
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России зарегистрировала вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков". Это первый препарат в мире.
Проблемы с Dolce & Gabbana
Депутату Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру проверить Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana, поскольку в нем, по мнению парламентария, опубликованы фото, которые пропагандируют нетрадиционные отношения. "Пропаганда гомосексуализма сегодня приобрела массовый характер. Это настоящая атака на наш образ жизни, ценности и культуру", – заявил депутат.
Олимпийская пушка
Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в понедельник посвятили 110-летию образования Олимпийского комитета России. После церемонии участники подчеркнули, что олимпизм во все время был призван сохранить мир.
Полный выпуск "Вести Кремля" за 31 марта: смотрите видео
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