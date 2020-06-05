В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 июня – президенты тоже люди, они любят расслабиться. Бердымухамедов, например, на велосипеде. Но не обычном, а несколько модифицированном – тремя буквами. Из-за утечки топлива в Норильске в России прогнозируют экологическую катастрофу: гибель птиц, рыб и растительности. А кому показалось мало халявной нефти, тому Путин презентует халявный газ.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Почему Мелания Трамп не смеется.