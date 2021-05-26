Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 26 мая – читайте дальше.

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"Кнопка жизни" Роскосмоса будет искать детей и пенсионеров

В Роскосмосе создали новый сервис "Спутниковая кнопка жизни". С помощью таких передатчиков в России хотят искать детей и пожилых людей, которые потерялись. Устройство будет иметь батарейку, которую надо будет менять раз в несколько лет.

В России хотят выпустить купюры со Сталиным

Депутаты от партии "Коммунисты России" предложили центрбанку выпускать купюры с изображением Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского. По словам политиков, это должно напугать мошенников. Портреты советских деятелей предлагают изображать на банкнотах, номиналом в 1 000 и 5 000 рублей.

"Я для вас Путин", – глава Коми ответил на обращение местных жителей

Село Мутный Материк оказалось в центре масштабного разлива нефти. Жители заявили, что намерены обратиться к президенту России из-за экологических проблем. Зато глава Республики Коми возмутился этими действиями. "Какой Путин, я для вас Путин", – подчеркнул Владимир Уйба.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 26 мая: видео