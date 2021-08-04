О других курьезах, которые произошли в России по состоянию на 4 августа – узнайте в программе.
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Росгвардия решила "покорить" Токио
Почти половину российских медалей на Олимпиаде в Токио взяли рядовые, сержанты и офицеры из армии МВД и Росгвардии. Например, Виталина Бацарашкина – лейтенант Росгвардии.
Соратницу Навального Соболь осудили
Соратницу Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной в так называемом санитарном деле. Речь идет о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм" – из-за акции протеста в Москве 23 января. Юриста фонда российского оппозиционера приговорили к полутора годам ограничения свободы.
Выпуск программы "Вести Кремля" за 4 августа 2021 года: смотрите видео