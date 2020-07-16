В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 июля – предвыборная поддержка Лукашенко обмелела на 77%. И теперь в планах "рейтингов" Бацька практически –БОМЖ. Даже в декларации это заметно. Движение в защиту темнокожих из США перекинулось на весь мир. И вот в РФ вопросы Black Lives Matter вынесли на самый высокий уровень – Госдумы и лично депутат Федорова.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Перед Кадыровым снова извинялись.