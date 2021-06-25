Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 25 июня – в программе.
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В России хотят чипировать людей
В России разработали новую техническую программу для создания технологии внедрения микрочипов в мозг человека. СМИ сообщили, что проект уже одобрил Владимир Путин, а стоить такая инициатива будет 54 миллиарда рублей. Ее планируют воплощать в 2021 – 2029 годах.
Пенсионеров могут заставить работать на строительстве
В России хотят привлекать к строительству пенсионеров, которые уже не работают. Такое предложение высказал вице-премьер Марат Хуснулин. По его словам, регионы практически борются за трудовые ресурсы. Поэтому для решения этой проблемы можно использовать неработающих пенсионеров.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 25 июня: смотрите видео