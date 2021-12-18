О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 17 декабря, – читайте далее.

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QR-код в России

Госдума России поддержала в первом чтении законопроект о QR-кодах в публичных местах. Система должна подтверждать вакцинацию или недавно перенесенный коронавирус.

Штамм Омикрон

Иммунолог в России придумал, что медицинская маска не защищает от штамма коронавируса Омикрон. Аргументами служило утверждение о том, что запах проходит сквозь ткань, поэтому якобы и бактерии коронавируса проникают через маски.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 декабря: смотрите видео