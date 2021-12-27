Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 24 декабря – узнавайте в программе.

За день до старта: Youtube заблокировал еще один канал российских пропагандистов из Russia Today

"Дед Пиня" и там, и здесь

Владимир Путин заявил, что новогоднюю ночь будет праздновать вместе с близкими и будет слушать речь президента России. В результате он сам перед собой выступит, сам себя послушает и сами поаплодирует.

Путин Team

У Владимира Путина появился собственный бренд спортивной и туристической одежды. Его будут продавать в аэропорту, чтобы люди могли привезти из России действительно "ценные сувениры".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 декабря: смотрите видео