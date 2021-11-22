О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 22 ноября – читайте далее.
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Сын Пескова хочет "гонять"
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в соцсетях отметил, что переживает из-за смерти своего знакомого в ДТП. Он написал, что кого-то эта ситуация "чему-то научит", однако сам он "продолжит гонять".
Кремль выступил против карты Эрдогана
Президенту Турции Реджепу Эрдогану подарили карту "Тюркского мира" с регионами России. В этой ситуации не обошлось без комментария Кремля. Дмитрий Песков взялся комментировать ее как "тюрколог".
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 ноября: смотрите видео