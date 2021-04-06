Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе вакцинировался российской вакциной "Спутник V", заболел коронавирусом. Похоже, что Владимир Путин так хотел отомстить за сожженный кокаин из российского посольства в Буэнос-Айресе.

О других курьезных событиях в России по состоянию на вторник, 6 апреля 2021 года – в программе.

​Интересно Выздоравливайте, – Россия ответила президенту Аргентины, который инфицировался после "Спутника V"

Космический хлеб России

На Международной космической станции в России, в рамках эксперимента, вскоре может появиться возможность печь хлеб. Зерна для него собираются выращивать там же.

В России избили блогера

В Санкт-Петербурге на блогера Илью Бронского напали после интервью о жизни с ВИЧ в России. По его словам, мужчину позвал неизвестный, обозвав "спидозным", после чего нанес ему удар.

На концерте запретили показывать Навального

Лидер рок-группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов рассказал, что на их концерте в Москве руководство площадки запретило музыкантам вывести на экран изображение политика Алексея Навального со словами "Свободу политзаключенным!". Группа собиралась показать изображение во время исполнения песни "Привет, это Навальный".

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 6 апреля: смотрите видео