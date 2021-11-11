О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 11 ноября – узнавайте в программе.

К теме Путин просит "Большую двадцатку" признать российскую вакцину

Захарова нашла виновных в миграционном кризисе

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила оппозиционера Светлану Тихановскую и венесуэльского оппозиционного политика Хуана Гуайдо, получивших убежище в ЕС, в миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши. Захарова заявила, что именно они вдохновили своим примером беженцев.

"Великий оратор" Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу не способен адекватно выразить свое мнение. Поэтому для того, чтобы его комментарий можно было дать на телевидении, монтажерам приходится прилагать титанические усилия, чтобы вышла хотя бы какая-то законченная мысль.

Россия накормит своих граждан... фильмом

В России снова хотели выделиться любой ценой и сняли в космосе художественный фильм. Бюджет никто не разглашает, но известно, что ленту финансово поддержали государственные корпорации.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 ноября: смотрите видео