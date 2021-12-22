О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 22 декабря – читайте далее.

К теме Россия ведет себя так, будто СССР не распался

Кадыров против Эрдогана

Рамзан Кадыров разозлился из-за поведения Реджепа Эрдогана. В частности, чеченский политик раскритиковал главу турецкого государства и обвинил его в поддержке террористов.

Россия "на проводе"

По данным СМИ, США рассматривают ограничения экспорта смартфонов в Россию. Владимиру Путину на это безразлично, ведь он ими не пользуется, а вот Дмитрий Медведев без нового iPhone точно расстроится.

Страна спортсменов

В России развивается новый вид борьбы – "автомобильный джитсу". Битва продолжается в течение 2 раундов. Впрочем, как оказалось, такую идею русские в привычной для себя манере "позаимствовали".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 декабря: смотрите видео