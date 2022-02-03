О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 3 февраля – узнавайте в программе.
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Россия запретила "Колумбайн"
В России признали движение "Колумбайн", которого фактически не существует, террористическим. Так российские "надмозги" запретили называть убийства в школах "Колумбайном".
Фейковая встреча Путина и Кадырова
В Москве якобы состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. В Кремле заявили, что встречи с лидером Чечни не было. Возникает подозрение, что Кадыров – лжец, а его фото и видео – фейковые.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 февраля: смотрите видео