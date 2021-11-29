О других курьезных событиях, которые произошли в России на 29 ноября – читайте дальше.

Интересно Вести Кремля. Сливки: В Следственном комитете России появилась лопата от интернета

QR-коды для россиян

У Кремля новая "проблема". Там размышляют, как назвать QR-код, ведь этот термин якобы бесит россиян. Для этого даже делали свое исследование. Согласно ему, часть людей якобы считают это словосочетание "сатанинским".

Копия Нюрнбергского трибунала

Российский парк "Патриот" теперь может стать "особым". Там хотят построить копию зала, где проходил Нюрнбергский процесс. Одобрил идею скандальный министр обороны России Сергей Шойгу.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 29 ноября: смотрите видео