Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 16 сентября – узнайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Путинский министр завел любовницу

Белорусы и Зимбабве

Александр Лукашенко назвал Зимбабве примером экономического прогресса для Беларуси. По словам самопровозглашенного президента, двустороннее сотрудничество Беларуси и Зимбабве продолжает поступательно развиваться во всех сферах.

"Единую Россию" могут признать иностранным агентом

Российский депутат направил в Минюст требование признать партию "Единая Россия" иностранным агентом. В заявлении он указал, что политсила получает финансирование из иностранных источников. Говорится о средствах с США, Исландии, Германии, Нидерландов, Италии и Великобритании.

ВОЗ не одобрила российскую вакцину

Всемирная организация здравоохранения приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, сотрудники ВОЗ обнаружили, что это производство не придерживается надлежащих практик.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 16 сентября: смотрите видео