В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 августа – курорты привлекают туриста своими фишками. Например, пахлавой, креветками и кукурузой. Но на пляжах оккупированного Крыма аниматоры решили поразить БДСМ-массажем. Сколько бы Лукашенко не обижался на реальный рейтинг поддержки внутри страны и не запрещал предвыборные политические опросы, правда продолжает идти в массы.

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