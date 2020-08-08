Вести Кремля. Сливки: БДСМ на пляжах Крыма. Стабильность Саши 3%
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 августа – курорты привлекают туриста своими фишками. Например, пахлавой, креветками и кукурузой. Но на пляжах оккупированного Крыма аниматоры решили поразить БДСМ-массажем. Сколько бы Лукашенко не обижался на реальный рейтинг поддержки внутри страны и не запрещал предвыборные политические опросы, правда продолжает идти в массы.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Притча от святого патриарха Кирилла.
Подарок для Кадырова.
Мобилизация Лукашенко.
Чумовые попы.
Дуболомы Путина.
Охранники пляжей – на картинку. Охранники пляжей
Отбойный десант.
Рецидив Поклонской.
Биотуалеты в Кирове.