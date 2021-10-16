Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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Подростки на выборах

В России предлагают работающим подросткам голосовать на выборах. Директор Института исследования проблем современной политики Антона Орлоя считает, что в таком возрасте молодежь уже начинает интересоваться правовым регулированием и налоговой политикой.

Американский медведь в подарок для Путина

Официальный твиттер России "оригинально" поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения. Сотрудники российского МИД прикрепили коллаж, на котором президент России идет рядом с американским медведем.

Катер "Моторола"

Российский катер назвали именем боевика Арсена Павлова "Моторолы". Судно будет контролировать "пересечение границ России иностранными судами".

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Миграция через Беларусь

В Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к организации незаконной миграции людей через Беларусь в страны ЕС. По информации издания Bild am Sonntag, мигранты из стран Ближнего Востока сначала останавливаются в Беларуси, а тогда пограничники перевозят их к участкам польской границы со слабой охраной.

Крапива против COVID-19

В России псевдоцелители лечат COVID-19 "выстрелом крапивы". Российская полиция Заинтересовалась этим вопросом.

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