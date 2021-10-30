Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К теме Очередная ложь Пескова: заявления Кремля против Украины скрывают масштабные разрушения

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Росгвардия решили закупить противотанковые ракеты. Теперь глава Виктор Золотов станет настоящим российским "рокетменом".

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