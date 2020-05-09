Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Вести Кремля. Сливки: Хоккей вместо парада. Победоносные плакаты в РФ

Вести Кремля - Читати новину українською

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – Кремлевский дед, видимо, сейчас в депрессии. Больше всего на свете он любит красоваться на параде, а тут из-за какого-то коронавируса ничего не будет, разве что хоккей покажут по ТВ. Ко Дню победы плакат с солдатом и оленем повесили в Усинске, что в Республике Коми. И все бы ничего, если бы солдат на иллюстрации не был финским.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:

Секрет Ким Чен Ына.

Парад Лукашенко.

Иконная экономика в России.

Михалков гонит беса.

Калининградские медики.

 

 

 

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Новости России Вести Кремля
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Все, что нужно знать о прокрастинация и борьбу с ней
сегодня , 19:00 Все, что нужно знать о прокрастинация и борьбу с ней
Уляна Супрун
Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
сегодня , 17:30 Как Тимошенко стала долларовой миллионершой: версии происхождения впечатляющей компенсации
Сергій Лещенко
Как документальное кино о правах человека меняет реальность
сегодня , 15:46 Как документальное кино о правах человека меняет реальность