Вести Кремля. Сливки: Хоккей вместо парада. Победоносные плакаты в РФ

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – Кремлевский дед, видимо, сейчас в депрессии. Больше всего на свете он любит красоваться на параде, а тут из-за какого-то коронавируса ничего не будет, разве что хоккей покажут по ТВ. Ко Дню победы плакат с солдатом и оленем повесили в Усинске, что в Республике Коми. И все бы ничего, если бы солдат на иллюстрации не был финским.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Секрет Ким Чен Ына. Парад Лукашенко. Иконная экономика в России. Михалков гонит беса. Калининградские медики.