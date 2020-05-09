Вести Кремля. Сливки: Хоккей вместо парада. Победоносные плакаты в РФ
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – Кремлевский дед, видимо, сейчас в депрессии. Больше всего на свете он любит красоваться на параде, а тут из-за какого-то коронавируса ничего не будет, разве что хоккей покажут по ТВ. Ко Дню победы плакат с солдатом и оленем повесили в Усинске, что в Республике Коми. И все бы ничего, если бы солдат на иллюстрации не был финским.
Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Секрет Ким Чен Ына.
Парад Лукашенко.
Иконная экономика в России.
Михалков гонит беса.
Калининградские медики.
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