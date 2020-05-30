В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 30 мая – раньше Никита Михалков был кинорежиссером. Но теперь ему удалось обнаружить всемирный заговор о 5G и чипировании Биллом Гейтсом. Россия готова раздавать паспорты как престарелым актерам, вроде Депардье или Сигала, так и коллаборационистам оккупированных территорий. Теперь, похоже, решили получить своего супергонщика – Шумахера.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Где Путин прячет свою силу. Космическая Одиссея для Лукашенко. Ким Чен Ын таки выжил. Бурановская некромантия. Откуда на планете появился коронавирус. Почему Трамп не носит маски. У Джасинды больше.