Больше о том, чем запомнилась неделя в России и Беларуси – в программе.

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Путин изменил мнение о Байдене

Владимир Путин 16 июня встретился в Женеве с Джо Байденом, после чего сразу изменилась риторика пропагандистских СМИ. На российских провластных каналах начали одобрительно высказываться о США. К тому же иначе говорил о главе Белого Дома и сам глава Кремля.

Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"

Александр Лукашенко во время посещения больниц назвал себя "глюкозой для взрослых". Таким способом самопровозглашенный президент Беларуси решил подбодрить и развеселить больного мальчика.

В Беларуси может появиться нацистский флаг

Министерство внутренних дел Беларуси предложило приравнять бело-красно-белый флаг к нацистскому. Соответствующий документ уже согласовывают. Режим Лукашенко считает, что этот флаг и лозунг "Живе Беларусь" опасны для общества.

Обратите внимание Режим Лукашенко решил приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к гитлеровскому приветствию

"Единая Россия" заморозила членство депутата из-за фото с убитыми гусями

Провластная партия "Единая Россия" приостановила членство магаданского депутата Александра Крамаренко. Чиновник выложил фото, на котором он с ружьем позирует рядом с надписью "Чукотка 2021", выложенной из мертвых птиц.

Матвиенко вакцинировалась аэрозолем

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что привилась против коронавируса интраназальной вакциной в виде аэрозоля. Депутатка отметила, что она является доброволцем, поскольку такой препарат пока не зарегистрирован.

Поклонская уходит из "Единой России"

Экс-прокурор оккупированного Россией Крыма и депутатка Госдумы Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия". На нем должны будут определить кандидатов на выборы в федеральный парламент нового созыва.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 26 июня 2021: видео