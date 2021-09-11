Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

Интересно Вести Кремля. Сливки: Российская шпионка в Госдуме

Миллионеры-коммунисты

100 российских миллионеров являются кандидатами на выборы в Госдумы России от коммунистической партии. Среди них есть и Геннадий Зюганов. Он считает Иисуса Христа первым представителем коммунизма.

Киселев болеет

Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Врачи пока оценивают состояние российского пропагандиста как средней тяжести.

Российский "Зевс"

Владимиру Путину показали "Зевс" – макет космического ядерного буксира российского производства. На Луну "металлическое произведение" якобы планируют запустить с космодрома в 2030 году.

Читайте больше Вести Кремля. Сливки: Глава "Роскосмоса" затеял большую стройку

Rammstein в Кремле

На Красной площади выступил лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Выступление музыканта на пропагандистском военном фестивале привлекло внимание в соцсетях.

Декларация Кирилла

Один из священников Российской православной церкви призвал патриарха Кирилла предоставить декларацию о доходах. Однако такую идею в РПЦ не оценили, а его отстранили от проведения богослужений в церкви.

Конкурс в Чечне

В Чечне объявили необычный конкурс. Художники должны изобразить лучший рисунок семьи Рамзана Кадырова. Принять участие призвали также людей, что живут за границей. Победители получат по 500 тысяч рублей.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 11 сентября: смотрите видео