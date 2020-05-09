Вести Кремля. Сливки: Милостыня для патриарха Кирилла. Путинская медаль Ким Чен Ыну

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – из-за коронавирусного кризиса одна отрасль в РФ оказалась под угрозой полного коллапса. Все это из-за отсутствия своего главного ресурса – верунов. Медальки и ордена на России делают, как блины на масленницу. И хоть Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Осетини восстали против 5G. Соловьев – тренер по единоборствам. Путин завел дегустатора. Навальный и TikTok. Кремль читает Оруэлла.