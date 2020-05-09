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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Вести Кремля. Сливки: Милостыня для патриарха Кирилла. Путинская медаль Ким Чен Ыну

Вести Кремля - Читати новину українською

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – из-за коронавирусного кризиса одна отрасль в РФ оказалась под угрозой полного коллапса. Все это из-за отсутствия своего главного ресурса – верунов. Медальки и ордена на России делают, как блины на масленницу. И хоть Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:

Осетини восстали против 5G.

Соловьев – тренер по единоборствам.

Путин завел дегустатора.

Навальный и TikTok.

Кремль читает Оруэлла.

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Новости России Вести Кремля
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