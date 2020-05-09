Вести Кремля. Сливки: Милостыня для патриарха Кирилла. Путинская медаль Ким Чен Ыну
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 9 мая – из-за коронавирусного кризиса одна отрасль в РФ оказалась под угрозой полного коллапса. Все это из-за отсутствия своего главного ресурса – верунов. Медальки и ордена на России делают, как блины на масленницу. И хоть Брежнева на них нет, уже нашли другого кандидата.
Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Осетини восстали против 5G.
Соловьев – тренер по единоборствам.
Путин завел дегустатора.
Навальный и TikTok.
Кремль читает Оруэлла.
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