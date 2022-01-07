О других курьезных событиях, которые произошли в России в ноябре 2021 года – узнавайте в программе.
В прошлом выпуске Вести Кремля. Сливки: Лукашенко боится "помидоров со сметаной"
Русские против кавказцев
В Подмосковье запахло старыми добрыми погромами времен славной Российской империи. Местные жители решили выгнать выходцев с Кавказа, а представители диаспоры ответили взаимностью. Весь личный состав полиции днями и ночами находился в Домодедово.
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Научный руководитель Путина получил отель
Для научного руководителя Владимира Путина 2021 год стал щедрым на подарки. Он стал владельцем 5-звездочного отеля на берегу Финского залива.
Макет истребителя для авиашоу
Макет истребителя Checkmate привезли для участия в авиашоу в Дубае. Это конечно не надувной танк, но пользы с него не больше.
Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео