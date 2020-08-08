Вести Кремля. Сливки: Рабцентр имени Кадырова. Слепой "бог" Барнаула
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 августа – дешевая рабочая сила всегда была двигателем прогресса. С ее помощью возводилось все, и вот Кадыров одним выстрелом решил две проблемы: наркозависимых и рабочих рук. Вячеслав Франк полгода как мэр Барнаула, а уже знаменитость. Для города ничего не сделала, он только одел защитную маску на глаза – и это выложили в интернет.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Прощание Путина с Медведевым.
Цитаты Путина на 200 миллионов.
Starship Рогозина.
Союз меча и орала.
Защита "русского языка".
Казань – эпицентр сексизма.
Успехи русской науки.