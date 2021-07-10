Какие еще курьезные события произошли в России в течении недели – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля. Сливки: Во всем виновата мозаичная психопатия
Кремль помогает квартирами
Кремль решил поиграть в благотворительность. Хочет оказать квартирную помощь нуждающимся. В частности, министру туризма Зарине Догузовой. Однако проблема в том, что ее гардероб оценивают в 30 миллионов рублей.
Дело против белорусской певицы
Против певицы Анжелики Агурбаш завели уголовное дело из-за поддержки белорусской оппозиции. Ее обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также в публичном оскорблении президента.
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Новое правило в Туркменистане
В Туркменистане мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. То есть если люди захотят скрыть седину, которая появляется обычно на старости – они этого сделать не смогут.
Россиянам не советуют заниматься сексом
Россиянам, которые вакцинировались от коронавируса, не советуют заниматься спортом и сексом. Объяснили такое правило тем, что это лишние нагрузки. Такой совет изрядно рассмешил россиян, в сети активно распространяют мемы.
Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 10 июля: видео