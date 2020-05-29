В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 мая – в России все залило нефтью, там прогнозируют, что в мае места для черного золота вообще не останется. Герои мультфильма про "Трёх богатырей" будут агитировать за поправки к конституции.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Путин переносит День победы. Юбилей у конкурента Путина. Кадиров звільнив лікарів. "Сбербанк" следит за школьниками. Россиян разозлил темнокожий князь Ростов. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 23 мая: