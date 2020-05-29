Вести Кремля. Сливки: Россия тонет в нефти. Новые помощники Путина
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В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23 мая – в России все залило нефтью, там прогнозируют, что в мае места для черного золота вообще не останется. Герои мультфильма про "Трёх богатырей" будут агитировать за поправки к конституции.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Путин переносит День победы.
Юбилей у конкурента Путина.
Кадиров звільнив лікарів.
"Сбербанк" следит за школьниками.
Россиян разозлил темнокожий князь Ростов.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 23 мая: