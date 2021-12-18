Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К теме Новые санкции и отключение России от системы SWIFT: что может ждать страну-агрессора

Семь прививок Жириновского

Владимир Жириновский сделал уже 6 прививок "Спутник V" от COVID-19. Также он прививался и седьмой дозой – препаратом "КовиВак". Жириновский заявил, что якобы благодаря отечественным вакцинам – не заболел.

Враг России – Барби

Мария Бутина, скандальная российская активистка, обнаружила нового врага России – Барби. Она заявила, что российские дети воспитываются на "чужих" куклах и равняются на них.

"Спутник V" с Китая

"Спутник V" будут делать в Китае. Россияне уже договорились с китайцами об изготовлении более 100 миллионов доз в год. Напомним, что ранее иностранные медиа заподозрили Россию в воровстве формулы вакцины для "Спутника V".

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Путин обсудил проблему с SWIFT

Соединенные Штаты пугают Владимира Путина отключением России от международной межбанковской системы SWIFT. После этого глава Кремля провел переговоры с президентом Китая. Он призвал Китай также отказаться от SWIFT.

Медицинская маска больше не защищает

Иммунолог в России придумал, что медицинская маска не защищает от нового штамма Омикрон. В то же время тектокеры России убеждены, что запах проходит сквозь ткань, поэтому якобы и бактерии коронавируса проникают через маски.

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