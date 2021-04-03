Российская журналистка вела прямой эфир на пропагандистском телеканале. В это время собака "украла у неё микрофон". Оператору удалось заснять, как пропагандистка пыталась догнать животное.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

Интересно Вести Кремля. Сливки: Россия дружит с лидером военной хунты Мьянмы

Кадыров может получить премию мира

Главу Чечни Размзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Он якобы установил и поддерживает в течение 15 лет мир в исторически сложном чеченском крае.

Песню Manizha продолжают обсуждать

Российский политик Валентина Матвиенко резко раскритиковала песню певицы Manizha, с которой она будет выступать на Евровидении. Однако она, выражая недовольство текстом, перепутала слова. Кроме того, против песни выступили еще ряд депутатов Кремля.

Здоровье Навального

Заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному последние дни дают только 2 таблетки ибупрофена в день. Несмотря на то, что его здоровье в тюрьме значительно ухудшилось. Политик жалуется на сильные боли в различных частях тела.

К теме Навальный в знак протеста объявил голодовку

Метафора от Сергея Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил США с "главным хулиганом во дворе". По его словам, Россия вроде бы не ищет конфронтации, но готова себя защитить. Он заверил, что Владимир Путин якобы готов к сотрудничеству с Америкой.

Вакцинация для животных

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору России зарегистрировала вакцину от коронавируса для животных под названием "Карнивак ков". Это якобы первый профилактический препарат в мире, предназначенный для животных.

Детский автозак

"Туламашзавод" освоил производство электрокаров "Муравей". Грузовик может разогнаться всего до 22 километров в час. Правда автомобиль настолько маленький, что по размеру подойдет детям.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск "Вести Кремля" за 3 апреля: смотрите видео