Больше о том, чем запомнилась неделя в России – в программе.

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Биткоин по-белорусски

Александр Лукашенко призвал белорусов добывать криптовалюту. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что биткоин поможет людям не собирать клубнику за рубежом, а жить в богатстве.

Комика выслали из России за шутку

Кремль назвал "пожизненно нежелательным" стендап-комика Идрака Мирзализаде. Он пошутил о том, как в России относятся к представителям национальних меньшинств. Шутка вызвала бурную реакцию властей, из-за чего комику запретили жить в этой стране.

Актера Сигала хотят оштрафовать

В США хотят взыскать более 200 тысяч долларов с актера Стивена Сигала, который является ярым поклонником Путина. Поводом для этого стало сокрытие вознаграждения, которое он получил за рекламу первичного размещения цифрового токена.

Коммунисты против 5G

Жители российкого города Азов засыпали землей место археологических раскопок, приняв его за яму под вышку 5G. Призвал людей к этому местный депутат-коммунист Станислав Потаков.

К теме Археологов почти закопали живьем жители российского города из-за страха перед 5G

Подарок для российских школ

В России с 1 сентября в школах заработают 2,5 тысячи "советников по воспитанию". Особое внимание будет уделяться молодежи, которую когда-либо задерживали на несанкционированных акциях. Такое нововведение лично поддержал Путин.

Путин раскачал машину

Владимир Путин устроил странный тест-драйв грузового автомобиля Урал ". Президент России на Домашнем специализированном форуме начал публично расшатывать транспортное средство.

Тайна странного звука Путина

Российские средства массовой информации пытаются выяснить, что за странный звук издал Владимир Путин. Это произошло во время итогов его совещания с членами правительства России. По мнению журналистов, это символизировало недовольство развитием Дальнего Востока.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 сентября: смотрите видео