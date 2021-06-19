Больше о том, чем запомнилась неделя за границей – в программе.

Интересно Вести Кремля: Лукашенко будет убегать от жителей Новой Зеландии

Лукашенко хочет вооружить белорусов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо иметь собственное производство стрелкового оружия. Он сказал, что учить им пользоваться необходимо прежде всего студентов.

"Роскосмос" хочет начать производить мотоциклы

В Москве 12 июня 2021 года начался марафон мотопробега ко Дню России и 60-летию полета Юрия Гагарина. На фоне этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие может взяться за производство "хороших мотоциклов".

Теория Жириновского о проиграше российской сборной

Владимир Жириновский стал спортивным экспертом и назвал причину поражения российской сборной по футболу в матче с Бельгией. По его словам, у других стран есть "допинг", а у бедных россиян – нет.

Ким Чен Ын борется с K-pop

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что популярная южнокорейская музыка K-pop является "раковой опухолью". Опасные песни якобы развращают молодежь КНДР.

С Беларуси в Литву едет огромное количество мигрантов

Александр Лукашенко в сентябре 2020 года закрыл границы с Польшей и Литвой. Но теперь эти государства столкнулись с наплывом мигрантов с Беларуси. С начала 2021 года в Литву попытались незаконно попасть почти 300 людей.

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Губерниев довел до слез Бузову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире одного из российских телеканалов решил поговорить с Ольгой Бузовой о "Евро-2020". Он начал засыпать ее вопросами по теме, чем довел певицу до слез.

В России необычно борятся с коронавирусом

Власти Петербурга в течении нескольких недель не публикуют статистику по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом. Информацию разглашают только о тех, кто получил прививку.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 19 июня: видео