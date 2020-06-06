В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 июня – ЦИК разрешит голосовать на дому по поправкам в Консититуцию без уважительных причин. Также не будут даже просить показать пасспорт. Ведь это их страна и их выбор. Российской элите сразу не понравился фильм "Джокер". Ведь персонаж стал символом протестов и народного гнева – все те, что не любит власть.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Похороны "Роскосмоса". Ответ один – ядерный дрын. Рогозин стал инженером Харламовым. Шапка из фольги – прошлый век. Обратная сторона славы.