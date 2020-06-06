Вести Кремля. Сливки: Святое обнуление. Минкульт против Джокера
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 6 июня – ЦИК разрешит голосовать на дому по поправкам в Консититуцию без уважительных причин. Также не будут даже просить показать пасспорт. Ведь это их страна и их выбор. Российской элите сразу не понравился фильм "Джокер". Ведь персонаж стал символом протестов и народного гнева – все те, что не любит власть.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Похороны "Роскосмоса".
Ответ один – ядерный дрын.
Рогозин стал инженером Харламовым.
Шапка из фольги – прошлый век.
Обратная сторона славы.