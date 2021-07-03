Какие еще курьезные события произошли в России в течении недели – в программе.

Интересно Вести Кремля. Сливки: "Спутник V" – вакцина, которой на самом деле нет

Путинский подсчет населения

В России льготной ипотекой воспользовались 500 миллионов граждан. Об этом заявил Владимир Путин. Однако население страны едва дотягивает до 150 миллионов.

Т-клеточный иммунитет Пескова

Дмитрий Песков, который работает прессекретар Владимира Путина, объяснил, почему до сих пор не вакцинировался. Дело в том, что у него есть двойной иммунитет. Один из них - Т-клеточный.

К теме Штам коронавірусу Дельта виявили у близько 100 країнах світу

Свобода слова мешает вакцинироваться

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что у граждан слишком много свободы слова. Именно поэтому они не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Лукашенко приглашает вакцинироваться

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает вакцинироваться граждан 73 стран. Одна доза вакцины "Спутник V" стоит 50 долларов.

Больше выпусков программы "Вести Кремля. Сливки" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 3 июля: видео