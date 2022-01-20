Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 20 января – узнавайте в программе.
Также читайте На сайте верховного лидера Ирана показали анимационный ролик о ликвидации Трампа
Жириновский призвал покупать рубли
Владимир Жириновский призвал покупать рубли вместо долларов. По его словам, США откажется от этой валюты, а Европейский Союз вообще якобы распадется.
Неудачная презентация французского футболиста
Российский футбольный клуб подписал контракт с турецким полузащитником Юсуфом Язиджи. Спортсмена представили в сексистской форме. Из-за критики болельщиков ЦСКА удалил презентацию.
Подробнее Российский ЦСКА вляпался в скандал с презентацией новичка: клуб унизил женский пол
Электроника на российских процессорах
Минцифры России призвало производителей электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента приступить к подготовке к выпуску ноутбуков с российскими процессорами. Речь идет о Baikal-M.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 января: смотрите видео