Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на среду, 21 июля – в программе.
К теме Вести.UA: Арестович угрожает Европе и США
Кира Руди против вопросов
Председатель партии "Голос" Кира Рудик не смогла ответить, имеет ли американское гражданство. Она заявила, что трижды не ответила на вопрос о паспорте США, потому что так "считает нужным".
Медведчук получил "китайское" письмо
Подозреваемому в госизмене депутату Виктору Медведчуку написал письмо посол Китая в Украине Фань Сяньжун. Его опубликовала пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь".
Верещук хочет в Минобороны
20 июля Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны Украины. За последние полгода она уже не один раз намекала на это.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 июля: видео