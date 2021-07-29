Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 29 июля – читайте далее.
К теме Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой
Шкиряк vs Шевченко
Зорян Шкиряк устроил скандал в прямом эфире со скандальным депутатом Евгением Шевченко. Он заявил, что у "экс-слуги" руки в крови, как и у Владимира Путина. Ранее нардеп неоднократно выражал свою приверженность к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.
Ляшко прокомментировал слова Арахамии
Бывший народный депутат Олег Ляшко прокомментировал высказывание Давида Арахамии относительно ядерного оружия и возможного шантажа в мире. По его словам, такие политики "полезные идиоты".
Выпуск программы "Вести.UA" за 29 июля 2021 года: смотрите видео