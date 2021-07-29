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К теме Могли бы шантажировать мир, – Арахамия назвал отказ от ядерного оружия главной ошибкой

Шкиряк vs Шевченко

Зорян Шкиряк устроил скандал в прямом эфире со скандальным депутатом Евгением Шевченко. Он заявил, что у "экс-слуги" руки в крови, как и у Владимира Путина. Ранее нардеп неоднократно выражал свою приверженность к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.

Ляшко прокомментировал слова Арахамии

Бывший народный депутат Олег Ляшко прокомментировал высказывание Давида Арахамии относительно ядерного оружия и возможного шантажа в мире. По его словам, такие политики "полезные идиоты".

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