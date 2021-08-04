Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 4 августа – узнайте в программе.

К теме Вести.UA: "Слуги народа" придумали новый заработок для Украины

Борьба за Чауса продолжается

Скандальный экс-судья Николай Чаус появился в селе на Винниччине. Однако после этого началась настоящая эпопея – в частности оттуда его забрали работники Службы безопасности, за которыми гнались представители Национального антикоррупционного бюро.

"Витренко – проект спецслужб"

Лидер пророссийской Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко продолжает борьбу за "свое дело". Сейчас она заявила, что ее сын – глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко – проект спецслужб.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 4 августа 2021 года: смотрите видео