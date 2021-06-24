О том, какие другие курьезные события произошли в Украине, по состоянию на четверг, 24 июня – в программе.
К теме Горжусь этим, – у Киркорова "подгорает" из-за появления в "черном списке" Минкульта
Кива ответил Вирастюку насчет возможной драки
Одиозный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал свою возможную драку с вновь избранным нардепом от "Слуги народа" Василием Вирастюком. По его словам, "чтобы жить на улице – не надо быть самым сильным".
В Харькове разрисовали приемную Добкина
Представители националистической организации "Фрайкор" разрисовали приемную-хаб претендента в мэры Харькова Михаила Добкина. Они написали на здании цитаты из предвыборного ролика Добкина и Геннадия Кернеса 2006 года.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 24 июня: смотрите видео