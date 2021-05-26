О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 26 мая – в программе.

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Добкин отреагировал на отмену русского языка как регионального

В Харькове 18 мая суд отменил региональный статус русского языка. Из-за этого бывший глава Харьковской ОГА обвинил городские власти в "сдаче позиций". Он заявил, что чиновники не могут и не хотят отстаивать русский язык.

К теме Русский как региональный отменили в Харькове

Шокин заявил, что знает заказчика убийства Гонгадзе

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что знает, кто заказал убийство основателя издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе. По его словам, виновный сейчас спокойно живет в Украине. Об этом и не только экс-генпрокурор написал в своей книге "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине".

Поплавский стал "Человеком года"

Михаил Поплавский получил награду "Человек года 2020". Ректор Киевского национального университета культуры и искусств стал одним из победителей общенациональной программы в номинации "Деятель искусств года".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 26 мая: смотрите видео