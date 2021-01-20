Офис генпрокурора открыл дела против депутата партии "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о 2 уголовных производствах – уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем.

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Больше здесь Дубинский может попасть за решетку: Офис генпрокурора открыл уголовные производства

Уничтожение НАБУ и спасение Татарова

Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, которым предлагается изменить подследственность НАБУ. Согласно документу, генпрокурор сможет вмешиваться в расследование дел антикоррупционного бюро, а деятельность ВАКС вообще ограничат. Такие изменения фактически "спасают" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от наказания.

Гордон взял интервью у Леси Никитюк

Дмитрий Гордон взял интервью у украинской телеведущей Леси Никитюк. В нем журналист решил продолжить традиции "очень метких шуток" во время обсуждения марок телевизоров.

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