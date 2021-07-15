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Увольнение Авакова

В Верховной Раде 291 народный депутат поддержал увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова. В должности он проработал почти 2 700 дней. Правительство провело экс-министра аплодисментами.

Арест имущества Козака

Суд 13 июля арестовал имущество народного депутата Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене. Последний раз нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" посещал заседание Верховной Рады 16 ноября 2020 года.

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