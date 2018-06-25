Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта

Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара ЕгиптаВести Кремля 89 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25.06 – на выходных Владимир Путин одним своим появлением забрал всю славу Андраша Арато, известного как Гарольд, который скрывает боль. Если бы библейская история с десятью карами Египта состоялась сегодня, то вполне вероятно, кроме лягушек, мух, саранчи, карой Египта стал бы Рамзан Ахматович Кадыров.
Также в выпуске:
Кем хотят быть россияне – в "Цифре дня".
Извинения Слепакова.
Источник: 24 канал
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