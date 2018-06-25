Вести Кремля. Болезнь дяди Вовы. Кадыров – кара Египта

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25.06 – на выходных Владимир Путин одним своим появлением забрал всю славу Андраша Арато, известного как Гарольд, который скрывает боль. Если бы библейская история с десятью карами Египта состоялась сегодня, то вполне вероятно, кроме лягушек, мух, саранчи, карой Египта стал бы Рамзан Ахматович Кадыров.

Также в выпуске: Кем хотят быть россияне – в "Цифре дня". Извинения Слепакова.