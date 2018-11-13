Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 13.11 – Дмитрий Рогозин терпит неудачи – российский космический металлолом не взлетает, поэтому руководитель "Роскосмоса" начал обучать работников примерами из прошлого, упомянув Сталина. Путин любит, чтобы система в России оставалась неизменной, поэтому позволяет Навальному верить, что он сам может принимать решения, не выезжая из страны.
Также в выпуске:
Для чего Лаврову талибы.
Реверсный тверк от якутских полицейских.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии