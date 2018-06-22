Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22.06 – на российском телевидении страшный скандал, который связан с главным событием если не тысячелетия, то века точно – Чемпионата мира по футболу. Байкеры решили открыть памятник на вокзале в Ульяновске и зная, какие ораторские способности у их вожака Хирурга, не удивительно, что он с ошибкой.

Также в выпуске: Рейтинг Путина упал из-за пенсионной реформы. В России будут молиться Путину.