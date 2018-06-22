Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр

Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедеврВести Кремля 29 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 22.06 – на российском телевидении страшный скандал, который связан с главным событием если не тысячелетия, то века точно – Чемпионата мира по футболу. Байкеры решили открыть памятник на вокзале в Ульяновске и зная, какие ораторские способности у их вожака Хирурга, не удивительно, что он с ошибкой.
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Источник: 24 Канал
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