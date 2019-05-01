Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 мая – если бы "Игру престолов" снимали в России, то сюжет развивался бы несколько по-другому. Король ночи вел бы белых ходоков без опознавательных знаков в Вестерос, чтобы защитить мертвецов от Винтерфельской хунты. Жизнь в России настолько суровая, что детей еще со школы учат петь тюремные песни.
Также в выпуске:
Дельфины-шпионы.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
21-летняя Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенкасегодня , 20:45
-
Правоохранители, которые способствовали сепаратистам 2 мая в Одессе, работают дальше, – активистсегодня , 20:02
-
В Харькове произошёл бой цветами между сторонниками 1 мая и участниками акции за декоммунизациюсегодня , 19:26
Комментарии