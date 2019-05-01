Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 мая – если бы "Игру престолов" снимали в России, то сюжет развивался бы несколько по-другому. Король ночи вел бы белых ходоков без опознавательных знаков в Вестерос, чтобы защитить мертвецов от Винтерфельской хунты. Жизнь в России настолько суровая, что детей еще со школы учат петь тюремные песни.

Также в выпуске: Дельфины-шпионы.

Источник: 24 канал