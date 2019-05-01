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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 мая – если бы "Игру престолов" снимали в России, то сюжет развивался бы несколько по-другому. Король ночи вел бы белых ходоков без опознавательных знаков в Вестерос, чтобы защитить мертвецов от Винтерфельской хунты. Жизнь в России настолько суровая, что детей еще со школы учат петь тюремные песни.

      Также в выпуске:

      Дельфины-шпионы.

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      Теги: Вести Кремля Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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