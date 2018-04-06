Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 06.04 – пока в мире гонятся за новыми дешифрующими технологиями, в РФ решили пойти другим путем. Британский таблоид подбросил федеральным каналам России интересный сюжет об отравлении Сергея Скрипаля.
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Источник: 24 Канал
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