Вести Кремля. Ядерные муки россиян. Навальный ответил за отбивную
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.10 – Владимир Путин пообещал россиянам, что все "сдохнут", а они после ядерной агрессии сразу в рай. Однако попадут ли они туда – это уже совсем другой вопрос. Навальный несколько дней назад вышел из тюрьмы и записал ответ Золотовому, который вызвал его на дуэль и пообещал сделать из оппозиционера отбивную.
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Источник: 24 канал
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