Вести Кремля. Ядерные муки россиян. Навальный ответил за отбивную

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.10 – Владимир Путин пообещал россиянам, что все "сдохнут", а они после ядерной агрессии сразу в рай. Однако попадут ли они туда – это уже совсем другой вопрос. Навальный несколько дней назад вышел из тюрьмы и записал ответ Золотовому, который вызвал его на дуэль и пообещал сделать из оппозиционера отбивную.

Также в выпуске: Связи и образование: что могло бы сделать россиян успешными. Путин назвал причины теракта в Керчи.