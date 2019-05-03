Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – российские дипломаты за рубежом начали нормально зарабатывать. В Кувейте они попались на подпольной продаже алкоголя, потому скоро россияне могут распространять консервы из говядины в Индии. Рамзан Кадыров снова подстрелил змея и начал говорить на непонятном языке. Напрашивается вывод, что Кадик потихоньку забывает язык и дичает в горах.
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Источник: 24 канал
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